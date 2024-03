Dune - Parte Due | le figure femminili | dallo scetticismo di Chani all’ambizione di Lady Jessica

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 8 marzo 2024) Una riflessione sulleindue, il film di Denis Villeneuve che riadatta la celebre saga letteraria di Frank Herbert. Negli ultimi anni la rappresentazione femminile nei prodotti audiovisivi è profondamente cambiata anche se, ad ora, sembra esserci ancora molta confusione sull'effettiva corretta raffigurazione di genere. Raccontare storie di donne forti di per se non sembra essere difficile, ma l'inciampo spesso arriva quando si parla del cosiddetto male gaze, termine coniato dalla critica cinematografica Laura Mulvey, che spiegato in parole semplici indica, come la traduzione delle stesse parole suggerisce, lo sguardo maschile, una visione slegata dall'identità della penna che scrive o la mano che dirige, ma che risente di secoli di cultura patriarcale e di un'immagine reiterata della donna ...