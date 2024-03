Dune 2 | il secchiello dei popcorn a tema viene venduto a una cifra incredibile online

(Di venerdì 8 marzo 2024) I vermi della sabbia disono diventati iconici per il franchise, tanto che AMC Theatres ne ha realizzato dei secchielli per icon la loro forma. Venduti a 24,99 dollari nelle sale cinematografiche, sono stati rivenduti da alcuni utenti su eBay fino a un prezzo di 800 dollari, quasi 34 volte il prezzo originale! Questi secchielli dalle sembianze dei sandworm, presentano dei denti di gomma attraverso i quali bisogna inserire la mano per afferrare i. Apprezzati da molti per il loro design originale, sono diventati degli esileranti meme per altri.deidi– Parte DueIn merito a questi oggetti, il regista Denis Villeneuve ha dichiarato ai microfoni del New York Times: “Non voglio fare battute stupide che potrei rimpiangere domattina. Ma quando ...

