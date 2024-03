Due settimane dedicate al benessere dell’apparato muscolo-scheletrico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Arezzo, 8 marzo 2024 – . Le iniziative di educazione alla salute promosse dalle Farmacie Comunali di Arezzo conosceranno una nuova tappa da sabato 9 a sabato 23 marzo con una campagna di informazione volta a fornire consulenze e approfondimenti sulle buone pratiche per mantenere la salute di ossa, muscoli e articolazioni. Questo complesso sistema è alla base di ogni movimento della vita quotidiana e, di conseguenza, è importante prendersene cura per prevenire patologie quali mal di schiena, dolori, contratture o fratture, dunque la volontà è di stimolare i cittadini a rivolgersi ai professionisti delle otto farmacie di città e frazioni per consigli personalizzati in ambito die prevenzione. Un particolare focus verrà orientato verso il ruolo giocato dagli integratori che contengono sostanze nutritive ricavate da piante officinali, vitamine, minerali e ...