Due Sessioni | un problema | la Cina non è più il motore del mondo Ma Xi…

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 8 marzo 2024) Questa è la settimana delle “Due” cinesi, le riunioni della Conferenza consultiva del popolo e dell’Assemblea nazionale del popolo, che si svolgono a Pechino: un doppio appuntamento annuale in cui laparla di sé, si auto-analizza e ne comunica ali risultati. Più o meno, perché ildella Repubblica popolare è chiuso, sempre più chiuso, e anche questo è un dato. Quello che esce quest’anno dalla doppia riunione che muove oltre cinquemila delegati è che laè sempre meno ildel. Ed è un, perché non sappiamo bene come reagirà il leader Xi Jinping. Il governo cinese ha fissato un target di crescita del Pil del 5% per il 2024. È realistico, ma Pechino deve affrontare le sfide della crisi immobiliare, del ...