Due emergenze | cosa c' è dietro il silenzio imbarazzato della sinistra sugli spioni

(Di venerdì 8 marzo 2024) Madonna chec'è stasera, come diceva un incantevole Francesco Nuti giovane. Stavolta non ci sono manifestazioni di piazza, pagine e pagine di appelli sui quotidiani, marcese davanti al Parlamento con attrici di riferimento e registi amici.per l'appunto. Per dire anche Sabrina Ferilli è pressoché muta, non ha dichiarato, idem Alba Parietti, manco una strofa da Fiorella Mannoia, pure la penna di Marco Travaglio un po' langue, e dire che sulla materia ha un expertise riconosciuta. Che è un po' come dire, arriva la deriva Sudamerica ed “io non somettermi”. È una beffa del destino (che come è notorio, è cinico e baro), impossibile definirla in altro modo, inquietante che proprio la parte politica, che in questi decenni, ha visto e denunciato “derive sudamericane” (anche quando non ...