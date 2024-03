Droga a Roma est | arrestata pusher a Ponte di Nona | FOTO

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 marzo 2024) Spaccio aest, operazione dei Carabinieri adiuna donna che in casa aveva più di un kg di sostanza stupefacente: migliaia di dosi pronte a finire nelle piazze di spaccio. Il fatto. Carabinieri –di repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Sono stati i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli ad arrestare una donna di 58 anni italiana, che ora è gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su di lei si era concentrata l’attenzione delle forze dell’ordine, all’interno di un più ampio quadro di controlli tesi a contrastare il fenomeno dello spaccio in questa zona della Capitale. Nelle disponibilità della 58enne, nello specifico, sono stati trovati numerosi panetti di hashish: per lei, inevitabilmente, sono scattate le ...