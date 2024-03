Dramma nella cascina per animali malati e abbandonati | scoppia l’incendio | morti cani e gatti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Grosseto, 8 marzo 2024 –notte a Boccheggiano, frazione di Montieri (Grosseto). Poco dopo la mezzanotte èto un incendio in unache era diventata una sorta di ospedale per. Dopo essere stati allertati i vigili del fuoco sono intervenuti ma le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente complicate a causa del luogo difficilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso. Lasi trovava infatti dentro a un bosco e l’unica via per arrivarci era un sentiero. All’arrivo sul posto le prime unità di questo comando hanno immediatamente attaccato le fiamme che si erano sviluppatee propagate alle strutture adibite a ricovero per gli ...