Dramma ad Arezzo | 26enne trovato morto ai giardinetti vicino alla stazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 8 marzo 2024)tica scoperta questa mattina, venerdì 8 marzo, ad: un giovane di 26 anni è statosenza vita su una panchina. Leggi anche: Camilla muore dopo vaccino anti Covid: indagati cinque dipendenti del pronto soccorso Il ritrovamento del cadavere Il rinvenimento è stato segnalato da un passante attorno alle 7: il corpo era adagiato nei pressi di una panchina all’interno dei cosiddetti Giardini Porcinai, che corrono paralleli a via Spinello. Come riportato dal quotidiano La Nazione, sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari dell’emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est, in particolare l’automedica e l’ambulanza della Croce Bianca di, oltre a due volanti della questura locale della Polizia di Stato. Gli agenti hanno avviato avviato accertamenti sul caso per capire cosa possa essere ...