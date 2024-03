Dragon’s Dogma 2 | l’editor di personaggi è ora disponibile ma niente demo da Capcom

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 8 marzo 2024)ha riservato una gradita sorpresa ai fan di2 nel corso della prima parte dell’evento Highlight, rilasciando immediatamente il Character Creator & Storage. Come suggerisce con forza il nome stesso si tratta deldidel gioco, decisamente profondo e pieno di opzioni per creare da zero il proprioo, con il publisher giapponese che quindi ha deciso di rilasciarlo in modo autonomo un paio di settimane prima il lancio del titolo. In questo modo infatti i giocatori possono creare immediatamente cinque avatar su PS5, Xbox Series XS e PC, per poi trasferirli all’interno della versione completa di2 appena verrà rilasciata nella giornata del 22 Marzo 2024. Come leggiamo sul sito ufficiale del ...