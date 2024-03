Dragon Ball | il creatore Akira Toriyama morto a 68 anni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 8 marzo 2024) Addio ad uno dei più importanti e influenti artisti nella storia dei manga., acclamatodi, è scomparso all'età di 68, come riporta in un post l'account X ufficiale del manga.è deceduto a causa di un ematoma subdurale acuto, come si legge nel post che ne annuncia la scomparsa, informando dell'organizzazione di una piccola cerimonia funebre per la famiglia del fumettista. Stava lavorando ad una vasta gamma di progetti tra cui il mangaSuper e il coinvolgimento nella lavorazione dell'anime: DAIMA. L'influenza diAnche seè il suo lavoro più conosciuto, ...