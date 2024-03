Dove si vede la mano di De Rossi

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 8 marzo 2024) Prima che il 4-0 spazzasse via ogni preoccupazione, nell’ambiente roc’era stata grossa discussione su quale fosse il reale valore del Brighton. È una discussione ciclica, interessante e al tempo stesso sfuggente, e nemmeno un risultato netto come quello di ieri sera sembra averci dato una risposta definitiva a riguardo. Lo stesso Deieri ha ammesso che il risultato è stato «troppo ampio» e che in parte è stata la finalizzazione a fare la differenza: «Il nostro portiere è stato bravo, abbiamo concesso un po’ ma è normale contro squadre del genere». Il Brighton, effettivamente, ha tirato da dentro l’area verso la porta della Roma ben 9 volte, ha mancato due “grandi occasioni” (cioè tiri con nessun avversario tra l’attaccante e il portiere), ha preso un legno e complessivamente ha accumulato 1.03 xG, che non è poco. Eppure, anche al di là del ...