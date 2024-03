Dossieraggio | un sistema anti-centrodestra | per chi minimizza si mette male

Inchiesta Perugia sul dossieraggio - intervista a Danilo Iervolino : «Su di me solo illazioni - sono vittima del sistema». «Mi fa sorridere pensare che si siano ipotizzati cointeressenze da parte mia con il presidente della Figc Gravina prima che acquistassi la Salernitana. Non lo ... (Leggi)

Dossieraggio, l’ombra degli 007 stranieri: ritrovate solo alcune centinaia degli oltre 50mila documenti scaricati: Ma di certo un’altra circostanza da non trascurare e che alimenta i sospetti sono le interrogazioni al sistema effettuate da Striano anche ... la possibilità di una regia dietro l’attività di ...ilgazzettino

Il tesoro delle 150mila segnalazioni sospette usate per spiare vip, politici e imprenditori: Solo una piccola parte finisce alla Dia, il resto alimenta un "mercato" illegale «Il mercato delle Sos (Segnalazione di operazione sospetta, ndr) non si è fermato neanche in questi giorni in cui sono ...ilgiornale

Caso dossier, accessi abusivi effettuati anche dopo Striano: aperta una nuova inchiesta: Anche dopo l’allontanamento di Pasquale Striano dalla Dna — e in seguito dal Nucleo valutario della Finanza — sono continuati gli accessi abusivi al sistema di Segnalazione di operazioni sospette su c ...informazione