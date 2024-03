Dossieraggio | Martelli dubbioso | “A quale scopo?”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato al ‘Quotidiano Nazionale’ è intervenuto l’ex ministro della Giustizia, ClaudioUno degli argomenti principali, di questi giorni, che sta inevitabilmente catturando l’attenzione del nostro Paese non può che essere quello relativo al ‘‘. In merito a ciò ha voluto esprimere il suo pensiero anche l’ex ministro della Giustizia, Claudio. Quest’ultimo è intervenuto rilasciando una intervista ai microfoni del ‘Quotidiano Nazionale‘. Nel ’92, con la collaborazione di Giovanni Falcone, fece nascere la ‘Direzione Nazionale Antimafia‘. L’ex ministro della Giustizia, Claudio(Ansa Foto) Notizie.comLa stessa che adesso è vittima di trafugamenti di informazioni dal suo stesso interno. Un primo impatto che, l’ex ministro, definisce tragico. Tanto da ...

L’ex ministro Martelli: "Feci nascere la superprocura e scioperarono contro di me. Ma la sua attività resta cruciale": Nel 1992 era il Guardasigilli che firmò il decreto per istituirla. "Molti magistrati mi osteggiarono". E sul presunto Dossieraggio: bisogna chiedersi lo scopo e capire come sia potuto accadere ...quotidiano

Dossieraggio, Cantone “Vicenda inquietante, non è una bolla di sapone”: ROMA (ITALPRESS) – “Condivido integralmente quanto ha detto il procuratore nazionale sul fatto che i numeri di questa vicenda lascino pensare che ci sia altro. I numeri sono molto più preoccupanti di ...grandangoloagrigento

Inchiesta Dossieraggio, Lagalla “Io spiato nei giorni della campagna elettorale”: PALERMO (ITALPRESS) – “L’inchiesta che sta portando avanti la Procura di Perugia, se confermata, disegna un quadro molto grave e sconcertante che rischia di calpestare i pilastri della democrazia nei ...grandangoloagrigento