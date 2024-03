Dossieraggio | linea dura del ministro Nordio | “Serve una commissione parlamentare”

Dossieraggio, Tajani: "Dobbiamo risalire alla Cupola, non credo che Striano abbia fatto tutto da solo": Non credo che sia un sottufficiale della Finanza il regista di tutta questa operazione di Dossieraggio. Forse è stato utilizzato ... anche per cambiare la linea politica – soprattutto per quanto ...globalist

Dossieraggio, le parole di Tajani: "Bisogna capire qual è la cupola": Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani si esprime e chiede chiarezza in merito all'operazione di Dossieraggio Il ministro Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, questa mattina, 8 marzo, in ...notizie

Dossieraggi, Tajani: "Bisogna capire qual è la cupola": "Non credo che sia un sottufficiale della Finanza il regista di tutta questa operazione di Dossieraggio. Forse è stato utilizzato da qualcuno da cui riceveva ordini. Bisogna capire qual è la Cupola: u ...msn