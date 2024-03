Dossieraggio | 10 domande e 10 risposte sull' inchiesta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) La procura di Perugia ha indagato quindici persone per l'accesso a informazioni riservate di politici (soprattutto di centrodestra) e personaggi famosi. I due principali accusati sono un tenente della Guardia di Finanza, Pasquale Striano, e il magistrato Antonio Laudati. Entrambi sono stati in servizio per anni alla direzione nazionale antimafia, che controlla e coordina l'attività dei procuratori e della polizia giudiziariaa criminalità organizzata. 1) Quali sono le accuse? Secondo la procura, Striano e Laudati avrebbero sfruttato le banche dati della direzione nazionale antimafia per ottenere notizie riservate e informazioni su centinaia di persone. Per il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, quello scoperchiato dall'è «un vero e proprio verminaio»: «I numeri sono molto più preoccupanti di quelli che sono emersi: si tratta di ...