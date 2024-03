Dossier | Meloni | “Metodi da regime Servono nomi e cognomi dei mandanti” video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 8 marzo 2024) “Con l’elmetto ci dormo anche, perché si sta vedendo di tutto. Quando noi abbiamo vinto le elezioni i nostri avversari scommettevano sul fatto che avremmo fallito, che avremmo affossato il Pnrr e siamo la prima nazione per i progetti attuati…”. Intervistata a tutto campo da Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, Giorgiaè tornata a usare la metafora dell’elmetto per descrivere il modo in cui interpreta il suo impegno: in trincea e pronta a respingere gli assalti che si aspetta “da qui alle elezioni”, quando “accadrà un po’ di tutto”. “Sta uscendo la natura livorosa dei nostri avversari, a me però interessa il consenso degli elettori”, ha ribadito, dicendosi anche fiduciosa sull’esito del voto di domenica in Abruzzo, dove pure si assiste ad attacchi scomposti come quello sul fatto che Marco Marsilio non sarebbe un autentico ...