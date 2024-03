(Di venerdì 8 marzo 2024)i rispettivicalati in campo europeo,si affrontano domenica sera in unocruciale per la corsa...

Il RImini ci riprova - vent’anni dopo. A Lucca per un poker di successi. Dopo 20 anni il RImini ha l’occasione di riprova re a mettere in fila quattro vittorie consecutive. Potrà provarci domani in casa della Lucchese, dopo aver ... (sport.quotidiano)

Dopo i poker in Europa scontro diretto tra Fiorentina e Roma: quote in equilibrio al Franchi, il gol di Belotti...: Dopo i rispettivi poker calati in campo europeo, Fiorentina e Roma si affrontano domenica sera in uno scontro diretto cruciale per la corsa alla prossima Champions..calciomercato

Serie A, Dopo i poker in Europa scontro diretto tra Fiorentina e Roma: quote in equilibrio al Franchi, paga triplo il gol dell’ex di Belotti: ROMA - Dopo i rispettivi poker calati in campo europeo, Fiorentina e Roma si affrontano domenica sera in uno scontro diretto cruciale per la corsa alla prossima Champions. Nonostante la marcia quasi i ...insideroma

FOTO - Llorente su Instagram: "Abbiamo fatto il primo passo": Il difensore spagnolo, subentrato a gara in corso nella serata di coppa contro il Brighton, ha inoltre aggiunto: "Ora andiamo avanti, daje Roma!" ...ilromanista.eu