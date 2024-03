Dopo gli allagamenti. A Desio si torna in classe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ritorno “a casa”, per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria Agnesi. O meglio, gran ritorno, nelle loro aule. Che da alcuni mesi avevano dovuto abbandonare per problemi strutturali a seguito dei terribili eventi atmosferici. "A seguito dei nubifragi che hanno purtroppo colpito anche la città dilo scorso anno – spiega l’assessora all’Edilizia scolastica Martina Cambiaghi – è stato necessario intervenire d’urgenza su più fronti. I lavori eseguitigli eventi di luglio erano finalizzati alla sola messa in sicurezza, perché i materiali non erano disponibili. Successivamente,che il forte maltempo si è nuovamente abbattuto sul nostro territorio a settembre e a ottobre, nonostante i lavori di pulizia straordinaria che sono stati eseguiti a più riprese da agosto, si sono verificati ulteriori ...