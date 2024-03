Dopo 13 anni torna il Giro di Romagna | la kermesse per ciclisti professionisti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Lugo (Ravenna), 8 marzo 2024 – Una bella notizia per gli amanti del ciclismo e dello sport in generale nonché una luce che rimane accesa sui Comuni sconvolti dall’alluvione del 2023 che sono al lavoro per la ricostruzione e per rendere il territorio più forte e sicuro. Il percorso della gara13di assenza,infatti a disputarsi il ‘di’ per. L’appuntamento è per domenica 21 aprile con partenza da Lugo e arrivo a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Il rilancio dellaA rilanciare la storica garacaca è Extrainsieme a Regione Emilia-- Sport Valley, Comune di Lugo, Comune di Castrocaro Terme, ...