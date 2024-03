Don’t Forget the Lyrics – Stai Sul Pezzo torna sul Nove | la novità del gioco finale

(Di venerdì 8 marzo 2024) Gabriele Corso e i vocalist Marco Stabile e Antonella Lo Coco Archiviato Cash or Trash (che rimane con le repliche in preserale), da lunedì 11 marzo nell’access prime time dela risuonaretheSul, il game show internazionale dove in ogni puntata i concorrenti, microfono alla mano e orchestra dal vivo si sfidano cantando le più belle canzoni della musica italiana, facendo attenzione a non dimenticarne il testo. Alla conduzione Gabriele Corsi.Anche in questa quinta stagione, in ogni puntata, tre concorrenti dovranno scegliere tra 6 categorie (3 di queste 6 categorie con un punteggio nascosto) e proprio come nei migliori karaoke si esibiranno, fino a quando improvvisamente la musica si fermerà e scompariranno le parole. E’ in ...

