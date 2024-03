Donne imprenditrici più giovani e più istruite | ma il divario di genere persiste

(Di venerdì 8 marzo 2024) (Adnkronos) – L'impresa è un terreno tradizionalmente dominato dagli uomini, ma in Italia la presenza femminile nell'imprenditoria sta gradualmente guadagnando terreno. Con oltre 4 milioni e 800 mila imprenditori operanti nel 2021, lerappresentano il 30,0% di questa forza lavorativa, segnando un aumento rispetto al 2015, quando erano il 29,1%, secondo quanto rilevato dall’Istat L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

