Donne e stipendi | la parità che non esiste

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il capo è uomo e il collega maschio guadagna almeno il 10% in più. I dati diffusi in occasione dell’8 marzo parlano chiaro: il gender gap in Italia e nel mondo non migliora e ci vorranno 131 anni per raggiungere le pari opportunità di genere, 169 anni se si guarda al solo campo economico (Global Gender Gap Report). Una questione di diritti, di legalità ed economica, visto che ladi genere, anche solo del tasso di occupazione, porterebbe ad un aumento del Pil di dodici punti. In Italia, dati Eurostat, solo una donna su due, tra i 20 e i 65 anni, lavora. Il tasso di occupazione è al 51,1%, contro il 64,9% della media europea. È al 77% in Germania, al 65% in Francia e al 56% in Grecia. L’inattività femminile nel nostro Paese è il 43,6% mentre in Europa in media è il 30%. E quando lelavorano ecco che il gender gap si vede negli ...