Donne e povertà | storia fin troppo ordinaria di una precaria che non arriva più a fine mese | “Madre | cristiana | ma non mi chiamo Giorgia”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nelladi N.R., che chiameremo Clara come la fondatrice della Giornata internazionale della donna, accadono molte cose in poco tempo. Ma la ragione per raccontarla sta in quello che non succede, ed è per questo che riguarda tutti. Perché a rischio dio esclusione sociale sono un quarto degli italiani, e lerestano le più esposte perché meno pagate e meno tutelate nel mercato del lavoro. Una realtà tanto estesa che è difficile definirne i contorni. Lache Clara ha deciso di condividere la illumina, per una volta, di una quotidianità fragile, mae finriconoscibile. Tanto da indurre a chiedere se non sia la nostra o non lo possa diventare, senza nemmeno il tempo di accorgersene. Perché poi, insegnerà Clara, per una donna cambia tutto e s’impara ...