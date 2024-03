Donne e lavoro | crescono occupazione | contratti full time e indeterminati | ma rimane il gap salariale

(Di venerdì 8 marzo 2024) I numeri più incoraggianti si trovano sul fronte del: a Bergamo il tasso didellecresce più di quello maschile, e in quattro anni guadagna ben quattro punti percentuali. Nella nostra provincia sono sempre di più le lavoratrici impegnate cone a tempo indeterminato, anche seun gap evidente (e iniquo) nella retribuzione economica tra colleghe e colleghi. Così come ancora ridotto è il numero diche ricoprono ruoli apicali nelle aziende bergamasche.femminile,alla guida di imprese, studentesse impegnate nelle materie tecnico-scientifiche STEM: in occasione della festa dell’8 marzo abbiamo raccolto una serie di dati da diverse fonti per valutare – ...

Women Value Company – Intesa Sanpaolo: al via l’ottava edizione del premio per le Pmi che promuovono parità di genere: Saranno assegnate anche menzioni speciali come “Donne per il Made in Italy”, “Donne per l’innovazione” e “Donne per il sociale”. Intesa: 1 miliardo a favore dell’imprenditoria femminile Intesa ...firstonline.info

Donne e parità retributiva: La trasparenza salariale migliora lavoratori e aziende: Annalisa Monfreda, autrice del nuovo saggio Quali soldi fanno la felicità Perché le Donne non sono pagate abbastanza, e altre domande audaci (Feltrinelli), spiega quali sono i maggiori ostacoli per l ...vanityfair

Sull’orlo di una crisi di nervi e dipendenze. Social e psicofarmaci. Gli abusi al femminile: Ritmi frenetici di lavoro, incombenze familiari provocano spesso stress e senso di inadeguatezza. Parla l’epidemiologa del Cnr.lanazione