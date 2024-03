(Di venerdì 8 marzo 2024) Nel pomeriggio di oggi venerdì 8 marzo ad Arese, in provincia di Milano, unaera in sella alla suaquando è stata investita da una: è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Incidente ad Arese - motociclista travolge una donna in bicicletta : è gravissima e la soccorrono in coma. Gravi Incidente venerdì pomeriggio in via Monte Resegone ad Arese , in provincia di Milano. Intorno alle 17.30 una donna di 67 anni è stata travolta da una ... (ilgiorno)

Incidente ad Arese - motociclista travolge una donna in bicicletta : soccorsa in coma - è gravissima. Era in sella alla sua bicicletta quando è stata investita da una moto, ha fatto un volo di alcuni metri finendo rovinosamente sull'asfalto. Una donna di 67 ... (ilgiorno)

L'8 marzo di Paola Gianotti, la Donna dei Guinness: in sella alla sua bici ne ha collezionati ben quattro: Il suo messaggio nella Giornata Internazionale della Donna: "Siamo protagoniste della nostra vita. Anche solo un sogno realizzato ci permette di vivere la vita che vogliamo noi" ...giornalelavoce

Donna in bici viene travolta da una moto: soccorsa in coma: Nel pomeriggio di oggi venerdì 8 marzo ad Arese, in provincia di Milano, una Donna era in sella alla sua bici quando è stata investita da una moto: è ...fanpage

Donna in bici investita da una moto nel Milanese, è in coma: Una Donna di 67 anni in bicicletta è stata investita questo pomeriggio ad Arese, in provincia di Milano. Le sue condizioni sono estremamente gravi. È accaduto poco prima delle 17.30 in viale Monte ...ansa