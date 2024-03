Domenica Bologna - Milano. Simone Pianigiani entra nella squadra basket DAZN

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sta per tornare una delle partite più attese di LegaSerie A: il Derby d'Italia tra Virtus Segafredoed EA7 Emporio Armani. Un confronto destinato a scaldare gli animi degli appassionati della pallacanestro, promettendo uno spettacolo adrenalinico tra due squadre dalla rivalità ormai divenuta leggendaria.mbi i team arrivano al big match con lo stesso bilancio tra vittorie (15) e sconfitte (4), ma nei confronti diretti èa essere in vantaggio al momento. Il cammino delle due squadre si è infatti intrecciato in tre intense battaglie durante la stagione: la semifinale di Supercoppa a Brescia e il match della 8ª giornata di regular season di Eurolega, vintembe dalla Virtus del coach Banchi, e la sfida dell’11ª giornata di LBA, conquistata ...