Domenica a casa della K Sport. La leader Civitanovese è in emergenza

(Di venerdì 8 marzo 2024) Larischia di privarsi di quattro titolari in vistadelicata sfida di, contro il KMontecchio Gallo. Il mediano Ivan Visciano e il portiere Andrea Testa sono stati squalificati, il tecnico Sante Alfonsi potrebbe perdere anche il trequartista Pablo Becker (foto) e l’esterno d’attacco Alex Strupsceki, a causa di alcuni guai fisici rimediati nell’ultimo match, giocato e vinto contro la Sangiustese Vp. Tra i due, quello che rischia di più è Becker, rimasto sempre ai box in questi giorni, mentre Strupsceki ha svolto sedute differenziate. Si tratta di una stagione sfortunata per il fantasista argentino Becker, che tuttavia, quando non è interessato dagli acciacchi, è in grado di fare la differenza. Lo confermano i sei gol già realizzati nella stagione, che lo piazzano al primo posto tra i ...