Doc nelle tue mani | Luca Argentero rompe il silenzio sulla quarta stagione e rivela tutto

(Di venerdì 8 marzo 2024) Conclusasi l’ultima puntata di Doc –tue, il protagonista della fictionil. C’è stata grande attesa per il grande finale di Doc 3. Nell’ultima puntata del fortunatissimo medical drama di Rai 1 (che viaggia sui 5 milioni di telespettatori a puntata col 27% di share) il dottor Fanti è stato chiamato alla resa dei conti col suo passato.svelasu Doc 4 (Foto Ansa e Facebook @DOC –tue) – (Cityrumors.it)Nel finale della settima puntata Agnese, che ha scoperto da poco la recidiva del tumore, ha svelato ad Andrea di aver mentito per proteggerlo da una verità inconfessabile e ha chiesto di essere accompagnata a ...

DOC NELLE TUE MANI : RAI FESTEGGIA IL SUCCESSO ED È AL LAVORO PER LA 4° STAGIONE. Doc: NELLE tue MANI ha chiuso ieri sera la terza STAGIONE con un nuovo boom di ascolti e consensi. Rai e Lux Vide sono già al LAVORO per le nuove puntate che ... (bubinoblog)

Oscar 2024, dove vedere i film candidati: «The eternal memory» si trova su Amazon Prime Video, ma solo con l’iscrizione al servizio aggiuntivo Top Doc «20 days in Mariupol» non è disponibile in Italia. Per «Les filles d’Olfa» si dovrà ...corriere

Home » Spettacolo » ‘Doc’ chiude col botto. Argentero: “Orgoglioso del mondo che abbiamo creato”: L'addio- e i ringraziamenti- dell'attore che ha dato volto al Dottor Fanti nelle tre stagioni dell'amatissima fiction ...dire

Luca Argentero invita il cast di Doc a casa per film e spaghetti: «Ci stiamo commuovendo anche noi»: La terza stagione di Doc-nelle tue mani è terminata: gli ultimi due episodi della fiction sono stati un successo (27,5% di share che equivale a più di cinque milioni ...corriereadriatico