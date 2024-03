Doc 3 replica ultima puntata su Rai Premium | quando rivedere gli episodi 15-16

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Doc 3su Rai, riassunto15-16 Il riassunto dell’di Doc 3. Andrea ha scoperto il segreto di Agnese: Fanti accettò un compromesso con Bramante, al fine di tutelare un posto nella lista delle cure speciali per il cancro di Agnese. Ed è così che si è salvata Agnese, che comunque avrà una ricaduta anche in questi ultimi. Bramante viene incastrato da Fanti e Agnese e finalmente sono liberi da ogni brutto ricordo. Per stare vicino a sua moglie Agnese, Fanti rinuncia al ruolo di primario affidandolo a Giulia. Anche il resto della squadra ci sarà.A seguire, Doc 3su Raie in streaming Doc 3 ...