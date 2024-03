Distributori nel mirino dei vandali | danni | furti e gesti trash Tutti ripresi nei video

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pesaro, 9 marzo 2024 – E’ la versione pesarese della sit-com Camera Café, ma in salsa più trucida. Si tratta delle registrazioni delle telecamere di sicurezza che si trovano nei locali deiautomatici di caffè, bibite e bevande Acca20quattro che si trovano lungo il Corso XI settembre, in via Cavour e in via Rossi, più volte presi di mira dae ladruncoli. Tre ragazzinidalle telecamere mentre tentano un furto nel distributore automatico del Corso Il gestore dell’attività Christian Morri periodicamente pubblica ipiù significativi su un canale Youtube dedicato ribattezzando i vari personaggi con i soprannomi più evocativi. L’ultima puntata della “serie” è ambientata nel locale deiautomatici di Corso XI settembre. Il protagonista è “l’interior ...

