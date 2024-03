DIRETTA MotoGP | GP Lusail 2024 LIVE | fra poco le pre-qualifiche | Bagnaia contro Martin e Marquez?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.45 Jorgeche ha chiuso in testa le FP1 davanti ad Aleix Espargarò: spagnoli che sono stati grandi protagonisti. 17.40 Perandrà valutato l’adattamento alla nuova moto dopo anni in Honda: l’inizio con la Ducati sia nei test che nella prima sessione di libere è stato sopra le aspettative e anche lui può essere della partita per il titolo. 17.36 Jorgee Marcsaranno i principali rivali:ator nella seconda parte del 2023 è stato superiore a, soprattutto per quanto riguarda le Sprint Race e le. 17.32 Vedremo subito quali saranno i valori in gioco, almeno per quanto riguarda questo inizio di stagione.cercherà il tris ...