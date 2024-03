DIRETTA F1 | GP Jeddah 2024 LIVE | iniziate le qualifiche | Bearman all’esame del Q1

(Di venerdì 8 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFORFAIT DI CARLOS SAINZ I TEMPI DI RECUPERO DI SAINZ DOPO L’OPERAZIONE CHI E’, IL 18ENNE CHE SOSTITUISCE SAINZ 18.08 In pista le Red Bull. 18.08 RISALE! Quarto a 0.229, precede Leclerc di 20 millesimi! 18.08 Piastri si porta in vetta in 1’28?755, 2° Norris a 0.50. 18.07 La classifica aggiornata. Le due Mercedes sono le uniche che stanno utilizzando gomme medie. Soft per tutti gli altri. 1 Fernando ALONSO Aston Martin1:28.876 12 Charles LECLERC Ferrari+0.128 1 3 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.193 1 4 Lance STROLL Aston Martin+0.254 1 5 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.297 1 6 Oscar PIASTRI McLaren+0.334 1 7 Lando NORRIS McLaren+0.365 1 8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.486 1 9 George RUSSELL Mercedes+0.535 1 10 Alexander ALBON Williams+0.675 1 11 Logan SARGEANT ...

F1 oggi Gp Arabia Saudita Jeddah 2024 : orari e dove vederlo in diretta e in differita (Sky - Now e Tv8). Tutto è pronto a Jeddah dove nel weekend si disputa il Gran Premio dell' Arabia Saudita , seconda prova del Mondiale di F1 2024 . Max Verstappen la scorsa ... (today)

