Dipendenti Enel in sciopero | presidio e corteo in centro Fare luce sul nostro futuro

(Di venerdì 8 marzo 2024) La Spezia, 9 marzo 2024 – Otto marzo diper idi, che ieri mattina si sono ritrovati insotto la Prefettura, alla Spezia e in tante altre città italiane. Una mobilitazione nazionale, che secondo i sindacati ha raggiunto un’adesione di oltre il 90%, motivata da una rivendicazione non di tipo economico. "Siamo qui riuniti sotto il palazzo del Governo – ha sottolineato Paolo Musetti, della Cgil – per unica ragione: non possiamo rimanere passivi rispetto ad un disimpegno dell’azienda nel suo fondamentale ruolo di traino del paese.ha rappresentato uno dei motori dello sviluppo italiano, a livello energetico e anche tecnologico, ma negli ultimi tempi ci sembra molto più interessata alle dinamiche finanziarie che a una seria programmazione industriale". La ...

Enel: oltre il 90% dei Dipendenti aderisce allo sciopero: “se Enel non si fermerà anche noi non ci fermeremo.”: BRINDISI, SCIOPERO Enel - La partecipazione dimostrata da migliaia e migliaia di lavoratrici e lavoratori, con presidi gremiti in tutti i capoluoghi di regione, in ogni provincia della Puglia e a Brin ...brindisisera

Dipendenti Enel in sciopero, presidio dei lavoratori anche a Bari: "Preoccupati dalle scelte dell'azienda": Al centro della mobilitazione, il futuro dell'azienda con scelte che, dicono i sindacati, destano preoccupazione per il futuro dei Dipendenti. "I sindacati - è spiegato in una nota - chiedono che Enel ...baritoday

Lavoro di sangue, ancora un altro morto sul lavoro in Irpinia: “La notizia mi giunge mentre siamo a Napoli a manifestare con lavoratrici e lavoratori dell’Enel, in sciopero in tutta Italia, contro le esternalizzazioni, la prevaricazione e la competizione da costi ...irpinianews