Dilazioni delle cartelle esattoriali | come richiedere la rateizzazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Lepossono essere una vera e propria gatta da pelare per molti contribuenti. Le difficoltà economiche possono rendere difficoltoso, se non impossibile, il pagamento di somme ingenti in un’unica soluzione. In questi casi, la dilazione del pagamento rappresenta una possibile via d’uscita. Scopriamo tutto su questo argomento nelle righe a seguire!funziona la dilazione: La dilazione consente di rateizzare il pagamento della cartella esattoriale in un arco di tempo più ampio, rendendolo più sostenibile per il contribuente. La richiesta di dilazione può essere presentata all’AgenziaEntrate o all’ente creditore. Requisiti per la dilazione: Per ottenere la dilazione, il contribuente deve dimostrare di essere in condizioni di difficoltà economica. A tal fine, è necessario presentare una ...

