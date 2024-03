Diabete e pre-diabete | nuovo test permette la diagnosi precoce | come funziona la “mini-curva”

Diabete - in arrivo l’insulina smart : si prenderà per bocca col cioccolato. Stop aghi, col nuovo metodo arriva a destinazione nel fegato. Gli scienziati: "Speriamo sia pronta in 2-3 anni" Una nuova insulina intelligente che si può ... (sbircialanotizia)

Il diabete si previene e si combatte meglio in due. L’hanno chiamata epidemia non infettiva, per dare le dimensioni di una malattia che, progressivamente, sta diventando una minaccia per la salute di tante ... (dilei)

Diabete e pre-Diabete, in arrivo il test rapido per la diagnosi: La mini-curva da carico di glucosio consente di individuare i “soggetti a rischio” almeno due anni prima rispetto ai test tradizionali ...unionesarda

Arriva un test rapido per la diagnosi del Diabete e pre-Diabete: Arriva il test 'rapido' per la diagnosi di Diabete e pre-Diabete e fondamentale si è rivelato il ruolo della ricerca italiana. L'International Diabetes Federation (Idf), in un documento appena ...ansa

Diabete, arriva test rapido per diagnosi: come funziona: Arriva il test rapido per la diagnosi di Diabete e pre-Diabete, messo a punto con il fondamentale contributo della ricerca italiana. L’hanno già battezzata la ‘mini-curva’ da carico di glucosio e ...adnkronos