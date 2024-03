DeSantis critica Haley per non aver appoggiato Trump

Come ha fatto Immobile a sbagliare un gol così in Bayern-Lazio: “Questa è la Champions”: La deviazione maldestra dell'attaccante è clamorosa: ha avuto sulla testa la palla per cambiare le sorti del match e della qualificazione ai quarti di ...fanpage

Dune: Part Two - Parte due, i motivi del successo al box office e della critica: Dune: Part Two si appresta a divenire uno dei fenomeni cinematografici dell’anno. Negli Stati Uniti ha incassato 81,5 milioni di dollari nel weekend di debutto, segnando il migliore debutto del 2024, ...mauxa

Cna, Gianluca De Santis è il nuovo presidente: «Rieti è poco attrattiva per il resto della provincia»: RIETI - G ianluca de Santis è il nuovo presidente della Cna di Rieti. De Santis è stato eletto all’unanimità, dopo l’improvvisa scomparsa della presidente Claudia Gentile alla quale, all’apertura dei ...ilmessaggero