Democrazia sotto attacco | l' assalto frontale di Biden contro Trump

Presa Diretta riparte con la ‘Democrazia sotto attacco’. Presa Diretta Nuovo ciclo per Presa Diretta . Il programma di Riccardo Iacona riparte con una puntata dedicata alla crisi della democrazia, in onda ... (Leggi)

"La democrazia è sotto attacco". Arriva l'audizione per pm e Finanza. Sul caso dossieraggi i procuratori Melillo e Cantone scrivono a Csm e Copasir. La maggioranza insorge: "Un verminaio, la libertà di stampa non c’entra" (Leggi)

Discorso sullo stato dell’Unione, Biden su Putin, Gaza e Trump: “Libertà e Democrazia sotto attacco come ai tempi di Lincoln”: Intervento politicamente forte sulle questioni internazionali e i nodi interni: dalla sfida alla Cina, alle tasse ai miliardari fino agli attacchi contro l’avversario repubblicano ...msn

Biden, il discorso sullo Stato dell'Unione: «Rifiuto vendetta e rancore, io non sono come Trump»: «Era dai tempi del presidente Lincoln e della guerra civile che la libertà e la Democrazia non erano mai state sotto attacco qui in patria come lo sono oggi. Ciò che rende raro il nostro momento è che ...ilmattino

Biden attacca duramente Trump, 'E' un rischio per la Democrazia': Trump, nonostante alcuni problemi tecnici iniziali, e' riuscito a commentare sul suo social Truth il "discorso arrabbiato, divisivo e pieno di odio" di Biden, accusandolo dell'incendio in Medio ...ansa