Del Debbio introduce la Meloni con questea foto | clamoroso a Dritto e rovescio | Guarda

(Di venerdì 8 marzo 2024) Giorgiacon l'elmetto: così la presidente del Consiglio è stata presentata a, la trasmissione condotta da Paolo Delsu Rete 4. Vedendo una suamodificata con l'elmetto in testa, la premier - in collegamento col talk - è scoppiata a ridere e ha detto: "Ci dormo anche, perché si sta vedendo un po' di tutto". Tornando seria, poi, ha spiegato: "Io penso che quando noi abbiamo vinto le elezioni i nostri avversari scommettevano sul fatto che avremmo fallito, prima hanno scommesso sulle nostre divisioni, poi si è visto che il centrodestra è una coalizione compatta, banalmente perché sta insieme da trent'anni e sta insieme per scelta, e quindi è andata male. Poi hanno scommesso sul fatto che saremmo stati isolati sul piano internazionale ma l'Italia è oggi centrale come ...