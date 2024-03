Dei Goti e Pd Sant’Agata | “Escalation ciminale senza precedenti”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa dei gruppi consiliari Deie PD didèÈ una situazione drammatica e sconcertante quella che da mesi vive il nostro territorio caratterizzata, negli ultimi giorni, da unaincredibile. I cittadini sono terrorizzati, spesso costretti a “ronde autogestite” che alimentano pericolosi stati di agitazione e tensione. Già era urgente dare la giusta e doverosa attenzione a quanto verificatosi nei mesi scorsi, ora con gli ultimi avvenimenti, a maggior ragione, speriamo in un ravvedimento ed una presa di coscienza delle rappresentanze istituzionali locali. Che si proceda ad una richiesta, per il tramite del Comitato per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico che ha già ha dimostrato ...

Furti a Sant’Agata de’ Goti, l’opposizione: ‘Il Comune chieda implementazione presenza forze dell’ordine’: “È una situazione drammatica e sconcertante quella che da mesi vive il nostro territorio caratterizzata, negli ultimi giorni, da una escalation incredibile senza precedenti. I cittadini – scrivono i G ...ntr24.tv

Ladri scoperti in una villetta, sparano e fuggono: Hanno colpito nel cuore della città, intorno alle 19, in una zona di Sant'Agata dei Goti molto frequentata e con numerose attività commerciali. I ...ilfattovesuviano

Sant'Agata de' Goti, bloccano ladro in casa: tre colpi di pistola per agevolare la fuga: L'episodio più grave. Quello che ha sicuramente destato più preoccupazione in queste settimane. Stavolta i ladri hanno colpito in pieno centro, a Sant'Agata, noncuranti ...ilmattino