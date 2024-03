De Magistris a TPI | “Lascio la guida di Unione Popolare Ricandidarmi sindaco a Napoli? Non lo escludo”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 8 marzo 2024) Luigi Denon si candiderà alle elezioni europee di giugno. E anche l’esperienza al timone diè ormai al capolinea. «In questo momento della mia vita – dice a TPI – preferisco costruire dal basso dei ponti e delle relazioni». Ma il pensiero di correre, fra due anni, per fare nuovamente ildigli frulla, eccome, per la testa: «Non mi sento di escluderlo», ammette. Intanto l’ex magistrato ha scritto un libro per Ponte delle Grazie dal titolo passionale: “Voglia di sinistra”. De, sono gli italiani ad aver voglia di sinistra?«Più di quello che si può immaginare. C’è una sinistra diffusa nel Paese reale che tuttavia, da molto tempo, non ha un’adeguata rappresentanza politica nazionale: è per questo che al governo ci sono le destre». Sta ...