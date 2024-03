De Luca | “Violenza contro le donne anche con un computer”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“Lasi può esercitarecon un cellulare o un“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel giorno della festa della donna esprimendo “solidarietà e vicinanza allese guardiamo a quello che accade in diverse parti de mondo. E abbiamo Paesi nel quali si può morire solo per non aver indossato in maniera non perfetto il velo”. In tutte le guerre, ha proseguito “le prime vittime sono le”; “le guerre sono la barbarie di tutti e in ogni posto”. Dei 30mila morti che ci sarebbero in medio oriente “almeno 22mila sarebbero. E’ una barbarie quello che sta accadendo a Gaza”. Il governatore ha evidenziato che è ancora grave, nel nostro Paese, il divario nel mondo del lavoro in danno delle ...