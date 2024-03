Davigo condannato | quella strana bugia del telefono “perso”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Zuppa di Porro Dossier, spiati numeri mostruosi dice Cantone. E preparato dossier sulla Lega. Feltrino contro Travaglio senza citarlo e citando invece Schlinder list geniale. Rep sempre fissata e apr con voto in Abbruzzo., Oh no sfotte Ruggieri sul Riformista. Indagato anche Lapo e Gnevra Elkan. Il direttore di Pompei fa da cicerone. Lo Street artist di Putin è uno che piace tanto alla sinistra. Crolla Tim e Morselli indagata per Ilva, Ppe scegli Ursula ma con tanti mal di pancia. Il Daily Mail vuole più soldi per esercito #rassegnastampa8marzo2024 L'articolo proviene da Nicola Porro.

Davigo condannato in appello ad un anno e 3 mesi : rivelazioni del segreto d'ufficio nel caso Amara-Loggia Ungheria. La Corte d' appello di Brescia ha confermato la condanna di primo grado a un anno e 3 mesi , con pena sospesa, a Piercamillo Davigo ex pm di Mani Pulite ed ex ... (ilgiornaleditalia)

Condannato anche in secondo grado - quale futuro per le lezioni di «giustizia» di Davigo?. Sono fondamentalmente due le considerazioni da fare esaminando la notizia della condanna confermata anche in secondo grado per l’ex magistrato, Piercamillo ... (panorama)

Davigo condannato a un anno e 3 mesi anche in appello: Confermata la sentenza di primo grado. Ieri, Piercamillo Davigo, ex pm di Mani Pulite ed ex consigliere del Csm, è stato condannato anche in secondo grado a un anno e 3 mesi di reclusione, con pena so ...opinione

Sipario sul "duro e puro" tritato nel folle meccanismo di questa (sua) giustizia: Se ti condannano e tu appelli, può toccarti una pena più alta. In Italia non si può». Parole di Piercamillo Davigo all'amico Marco Travaglio il data 9 gennaio 2020, ovviamente sul Fatto Quotidiano: e ...ilgiornale

OH, NOO…! Davigo condannato anche in appello: l’altra lettura dei fatti: Un anno e tre mesi in primo grado. Un anno e tre mesi in appello. È finita ieri nel peggiore dei modi, con la conferma della sentenza di condanna per rivelazione del segreto d’ufficio, il processo a ...ilriformista