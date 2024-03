David Parenzo contestato alla Sapienza | blitz di un gruppo pro Palestina | «Razzista | giustifichi il genocidio» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 8 marzo 2024) Undi attivisti prohail giornalistache doveva intervenire a un convegno all’Università Ladi Roma. È lo stesso conduttore dell’Aria che tira su La7 a denunciare l’aggressione in unin cui alcuni attivisti hanno interrotto l’incontro: «Non mi vogliono far parlare», spieganel. Mentre alcuni sorreggono la bandiera palestinese, un’attivista si rivolge ache la sta filmando: «Lei è unche utilizza la questione femminile strumentalizzandola per difendere e giustificare ilin atto in».tenta di ribattere: «Forse non sei preparata…», ma la ...