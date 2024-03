Damsel | Millie Bobby Brown senza controfigura | “Mi sono sentita come Tom Cruise”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 8 marzo 2024)è di nuovo su Netflix, protagonista di, un action fantasy di J.C. Fresnadillo, in cui, per la prima volta, la giovane attrice ha lavoratoper tutte le scene più pericolose,confermato da lei stessa, ospite al The Drew Barrymore Show, per promuovere il prodotto, in uscita venerdì 8 marzo. Impossibile non pensare a un paragone illustre, quello con Tom, l’uomo che più di ogni altro ha reso popolare ad Hollywood la figura dell’attore fisicamente allenato, in grado di girare scene pericolosecorrere troppi rischi. “Che figata! In questo film mila versione femminile di Tom! Ho fatto io tutti i miei stunt, ...