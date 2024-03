Damsel | la recensione | Millie Bobby Brown per un vibrante e coinvolgente survival movie

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ladi: Juan Carlos Fresnadillo ribalta l'archetipo del film fantasy per un film avvincente, avventuroso e. In streaming su Netflix. Ci siamo divertiti. Dall'inizio alla fine, e con un pizzico di sorpresa. Perché non è facile costruire un film fantasy tantoquanto originale nella sua generale concezione (che non rinuncia alle sfumature dark). Eppure, come dimostradi Juan Carlos Fresnadillo, basterebbe poco per fare un buon film di genere: pochi elementi, tutti al posto giusto. E poi una cura generale, nella visione dell'insieme, e di ciò che dovrebbe essere il film nella sua complessità. Se non è semplice, diventa ancora più complicato quando il titolo in questione è pensato per lo streaming. Seè un grande colpo …