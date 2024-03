Damsel con Millie Bobby Brown è la copia di mille riassunti

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il film su Netflix propone cose già viste come rivoluzionarie e non si impegna nel fare quello che dovrebbe essere il suo genere

Damsel - arriva su Netflix il nuovo film fantasy con Millie Bobby Brown. “È una damigella che non ha bisogno di essere salvata. Si salva da sola in modi diversi. Ribalta le aspettative: ti aspetti che il principe torni indietro ... (today)

Damsel - Millie Bobby Brown senza controfigura : “Mi sono sentita come Tom Cruise”. Millie Bobby Brown è di nuovo su Netflix, protagonista di Damsel , un action fantasy di J.C. Fresnadillo, in cui, per la prima volta, la giovane attrice ha ... (cinemaserietv)

Damsel, un film ruffiano e ambiguo per la Giornata delle donne – La recensione: Damsel recensione del film su Netflix. Informazioni utili, quando esce, trama cast e trailer, voto e commento.dituttounpop

