Damsel | arriva su Netflix il nuovo film fantasy con Millie Bobby Brown

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 8 marzo 2024) “È una damigella che non ha bisogno di essere salvata. Si salva da sola in modi diversi. Ribalta le aspettative: ti aspetti che il principe torni indietro per salvarla, e…invece no. Lei non aspetta il principe.”É sudi uno deipiù attesi di questo 2024....