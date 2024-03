D’Amico a Fanpage it | “Con il patto per l’Abruzzo abbiamo dimostrato che esiste un’alternativa alle destre”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 8 marzo 2024) Alla vigilia del voto, si infiamma la sfida per le regionali in Abruzzo. Il centrodestra è convinto di riuscire a difendere una delle roccaforti della premier Meloni, ma il centrosinistra crede nella rimonta, forte dello slancio dato dalla vittoria in Sardegna..it ha intervistato il candidato governatore del fronte progressista Luciano D'Amico, sostenuto dalper l'Abruzzo, che comprende un fronte larghissimo: dal Pd ad Azione, dal M5S all'anza Verdi e Sinistra. "La pluralità della coalizione non è un handicap, ma il nostro punto di forza", dice D'Amico. E assicura: "Al voto dimostreremo che l'alternativadestre è concreta"