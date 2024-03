Dall’Agcom prima multa a X ex Twitter | sanzione da 1 | 5 milioni per pubblicità al gioco d’azzardo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 8 marzo 2024) Unada 1,35di euro per X, l’erede di. L’Autorità garante per le comunicazioni ha deciso di comminare unaal social network di Musk per una violazione del divieto dial“con vincite di denaro o”, secondo quanto riporta il Sole 24 Ore.avrebbe violato il divieto introdotto dal decreto Dignità e per questo è stata sanzionata per 1,35di euro, ovvero 150mila euro per ognuno dei nove profili che avrebbero violato la legge. Si tratta delladell’Agcom nei confronti della piattaforma X. Ladell’Agcom a X La questione è stata discussa mercoledì, dopo un’istruttoria che ha come ...