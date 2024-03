Dalla cultura della diversity all’inclusione | BPER accelera con il programma formativo sull’intelligenza emotiva

30 anni dalla morte di Giovanni Spadolini : l’eredità culturale dello statista fiorentino. Firenze, 29 febbraio 2024 – Era il 4 agosto del 1994 quando in una clinica di Roma Giov anni Spadolini , statista fiorentino apprezzato dai più per la sincera ... (Leggi)

Alla vigilia delle elezioni farsa di domani (le prime dalla morte di Mahsa Amini) - alla Biennale di Venezia Woman Life Freedom chiede di escludere l’Iran. L’appello è firmato da Marjane Satrapi e dalla Nobel Shirin Ebadi ma anche da tanti nomi di spicco della nostra cultura. La Biennale torna a essere "palco" da cui la comunità artistica lancia le sue battaglie sociali e si schiera. Ma così come aveva risposto alla richiesta di escludere Israele - l'istituzione replica : «Tutti i Paesi riconosciuti dall’Italia possono partecipare». domani, primo marzo, si terranno in Iran le prime elezioni politiche dopo la morte di Mahsa Amini. elezioni farsa per il veto imposto dal Consiglio dei ... (Leggi)